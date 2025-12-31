¡En la colonia México un hombre se suicidó por ahorcamiento y su esposa lo descubrió!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre se suicidó en el penúltimo día del año tras colgarse al interior de su domicilio, sin que trascendieran públicamente los motivos por los que lo hizo.

El finado contaba con aproximadamente 50 años de edad y fue vecino de la colonia México, en el municipio de Fresnillo.

La mañana del martes 30 de diciembre su esposa lo encontró suspendido del cuello con una soga que amarró a un punto fijo, por lo que solicitó ayuda a los servicios de emergencia, pero al arribar a su casa para tratar de auxiliarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El inmueble fue resguardado hasta la intervención del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las diligencias correspondientes.

Al término de los peritajes, el cuerpo del finado fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.