¡Tras descuido familiar rescataron a menor de edad de morir ahogada en la Presa Calles!

La familia acudió a visitar el santuario del Cristo Roto

Familiares presentes en el lugar se lanzaron al agua para salvar a la menor

SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.- Un momento de esparcimiento familiar estuvo a punto de terminar en tragedia la tarde del martes 30 de diciembre en la Presa Plutarco Elías Calles.

Una menor de 6 años de edad fue rescatada del embalse tras caer accidentalmente al agua en la zona del embarcadero de la isla.

El incidente se registró minutos antes de las 17:00 horas, luego de que la familia realizara una visita al santuario del Cristo Roto.

Según los informes, un descuido de apenas unos segundos por parte de los padres fue suficiente para que la pequeña perdiera el equilibrio y cayera al cuerpo de agua.

Testigos en el lugar relataron que la niña comenzó a manotear desesperadamente en un intento por mantenerse a flote.

Ante la emergencia, varios familiares que se encontraban en las inmediaciones no dudaron en lanzarse al agua para auxiliarla, logrando extraerla de la presa antes de que ocurriera un desenlace fatal.

Tras el rescate, la menor fue trasladada al embarcadero principal ubicado del lado del pueblo.

En dicho punto fue recibida por paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), quienes procedieron a realizar una valoración médica completa.

Afortunadamente, los cuerpos de emergencia confirmaron que la niña no presentaba daños físicos ni complicaciones derivadas por la ingesta de agua y no fue necesario su traslado a un nosocomio.

El suceso quedó únicamente en un fuerte susto para la menor y sus padres, quienes recibieron las recomendaciones pertinentes por parte de las autoridades locales para extremar precauciones en zonas de riesgo.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos y policías municipales y de la Policía Estatal.