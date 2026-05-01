¡Dentro de casa abandonada en San Ignacio hallaron a un hombre sin vida y con huellas de violencia!

Paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales y que el cuerpo mostraba evolución cadavérica

El occiso podría ser Jesús Osvaldo “N”, desaparecido desde el 27 de abril y visto por última vez en el área ferial

AGUASCALIENTES, AGS.- Minutos antes de las 11:00 horas de este viernes un hombre fue encontrado sin vida dentro del jardín de una casa abandonada ubicada en la avenida Abelardo L. Rodríguez esquina con San Juan, en la colonia San Ignacio del municipio de Aguascalientes.

El cuerpo presentaba indicios de violencia y un estado inicial de evolución cadavérica.

El reporte ingresó al 911 cuando un ciudadano informó haber visto a un hombre tirado boca arriba sobre el pasto, aparentemente inconsciente, dentro del predio abandonado.

La primera información señalaba que el individuo presentaba posibles huellas de violencia.

Elementos de la Policía Municipal arribaron minutos después y procedieron a acordonar la escena para preservar los indicios.

Paralelamente, paramédicos valoraron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los técnicos en urgencias médicas también señalaron que el cuerpo presentaba cierto grado de evolución cadavérica.

De manera extraoficial trascendió que el occiso podría corresponder a una persona de nombre Jesús Osvaldo “N”, reportada como desaparecida desde la madrugada del pasado 27 de abril, quien habría sido vista por última vez en el área ferial.

Esta información deberá ser confirmada por la autoridad ministerial.

También se mencionó que el cuerpo habría sido abandonado ya sin vida en el sitio del hallazgo, aunque será la Fiscalía General del Estado quien determine las causas y circunstancias de la muerte.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron el procesamiento de la escena, la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.