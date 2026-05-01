¡Fueron abandonadas en Mesillas siete personas ejecutadas, con huellas de tortura y “tiro de gracia”!

Cinco hombres y dos mujeres fueron “sembrados” a la altura del panteón

Autoridades federales y estatales procesaron la escena en zona limítrofe con Zacatecas

El 12 de enero dejaron el cuerpo desmembrado de una mujer en el mismo tramo

TEPEZALÁ, AGS.- De acuerdo con información preliminar, a las 05:00 horas de este viernes 1 de mayo un agricultor que transitaba por la carretera estatal 26, en el tramo Tepetates-Mesillas, se encontró con una escena de ejecución múltiple: siete cuerpos, cinco hombres y dos mujeres, amontonados a un costado de la vía, a la altura del panteón de la comunidad de Mesillas, a unos metros del punto donde en enero fue abandonado el cuerpo desmembrado de una mujer.

El testigo dio aviso inmediato y los primeros en llegar fueron elementos de la Guardia Nacional, seguidos por personal del Ejército Mexicano, quienes confirmaron el hallazgo y aseguraron el punto. Las víctimas presentaban huellas de tortura y el “tiro de gracia”, según la inspección inicial realizada por las fuerzas federales.

Tras el aseguramiento se solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal y de peritos del Instituto de Ciencias Forenses, responsables del procesamiento de la escena y del levantamiento de los cuerpos.

Autoridades manejaron la línea de que las víctimas habrían sido asesinadas en Zacatecas y posteriormente “sembradas” en territorio aguascalentense debido a la dinámica criminal en la región y a que el punto del hallazgo se ubica en zona limítrofe entre Zacatecas y Aguascalientes.

A 150 metros de este punto, en enero fue abandonado el cuerpo desmembrado de una mujer identificada como Doris Alejandra “N”, de 26 años, originaria de Ciénega Grande, Asientos.

Ella había sido privada de su libertad en Tierra Blanca, Zacatecas, y sus restos fueron dejados en bolsas negras sobre la misma carretera estatal 26.