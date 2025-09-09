¡Dentro de un aljibe en un domicilio en el Morelos hallaron muerto a un hombre!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre identificado como José Antonio “N”, de 34 años de edad, fue encontrado muerto en el domicilio que le prestaban para vivir en el fraccionamiento Morelos; lo hallaron sus compañeros de trabajo dentro de un aljibe que utilizaba como tina de baño, al ir a buscarlo porque no lo habían visto.

El hecho quedó al descubierto la mañana de este martes en una vivienda ubicada en las calles 1821 y Caudillo, en el Morelos I.

José Antonio laboraba en un negocio de tornos, ubicado frente al domicilio que le prestaban para vivir.

Desde el lunes sus compañeros no lo habían visto, por lo que fueron a buscarlo, pero al ingresar a la finca lo encontraron en el interior de un aljibe, que utilizaba como tina de baño.

Los testigos lo rescataron y solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

La llamada de auxilio se recibió a las 09:30 horas y al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, que revisaron a José Antonio y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, presumiendo que tenía más de 24 horas de haber fallecido.

Oficiales del Destacamento Morelos de la Policía Municipal se encargaron de resguardar el domicilio donde ocurrieron los hechos para que el personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes.

Los compañeros de la víctima informaron que le gustaba el alcohol y el “chemo”.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.