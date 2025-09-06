¡Dentro de un salón de belleza en Vetagrande intentaron ejecutar a un hombre!

Foto: Archivo

VETAGRANDE, ZAC.- Al interior de un salón de belleza en esta localidad intentaron ejecutar a un hombre con disparos de arma de fuego, por lo que resultó lesionado y sus familiares lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

La agresión armada sucedió el jueves 4 de septiembre, poco después de las seis de la tarde, en la comunidad Santa Rita, en el municipio de Vetagrande.

Testigos de la agresión armada la reportaron a los servicios de emergencia, lo que provocó la movilización de elementos policiales y paramédicos.

Al llegar al salón de belleza ya no encontraron al hombre baleado, siendo enterados que sus familiares lo llevaron de inmediato al hospital para su atención ya que, al parecer, presentaba tres impactos de bala.

El lugar del intento de homicidio quedó a disposición del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para la práctica de las diligencias correspondientes y el inicio de las investigaciones.