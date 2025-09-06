¡Un muerto y dos lesionados de gravedad dejó volcadura de una camioneta en Sombrerete!

SOMBRERETE, ZAC.- La volcadura de una camioneta en esta demarcación dejó un saldo de un hombre muerto y dos más lesionados de gravedad.

El escenario del accidente fue el tramo carretero Sombrerete-Chalchihuites, cerca del entronque a la comunidad Lo de Mena.

Las víctimas tripulaban una camioneta Jeep Cherokee, modelo 2005, en color arena y con placas de circulación extranjeras, en la que se accidentaron el viernes 5 de septiembre, alrededor de las nueve y media de la mañana.

Tras recibir reportes sobre el percance al sitio acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Sombrerete, que encontraron el vehículo recostado sobre su toldo.

Al revisar a los tres ocupantes confirmaron que un hombre de 30 años de edad ya había fallecido, mientras que los otros dos, de 43 y 19 años, presentaban lesiones graves, los tres con domicilio en Sombrerete.

El primero de éstos resultó con traumatismos en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado al Hospital IMSS Sombrerete, mientras que el joven sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y fue llevado al hospital comunitario Sombrerete.

Oficiales de Seguridad Pública y de Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y posteriormente las investigaciones del hecho quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación.

El cuerpo del fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.