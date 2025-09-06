¡Más de 70 lesionados dejó carambola entre dos tráileres y dos autobuses de pasajeros en Aguascalientes!

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Una carambola en la que se vieron involucrados dos tráileres y dos autobuses de pasajeros dejó un saldo de más de 70 personas lesionadas, de las cuales 12 fueron hospitalizadas, dos con lesiones de gravedad.

El accidente sucedió este sábado, alrededor de las 06:45 horas, sobre la carretera federal 45 Norte, a la altura del puente al municipio de San Francisco de los Romo.

De acuerdo a los primeros reportes obtenidos, en dirección de norte a sur era desplazado un tractocamión con dos remolques tipo contenedores.

En una curva el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que el tráiler quedara atravesado sobre la cinta asfáltica.

En la misma dirección viajaban dos autobuses turísticos provenientes en excursión de Torreón, Coahuila, con destino a San Juan de los Lagos, Jalisco, con 70 pasajeros en total.

Los conductores de estos camiones no alcanzaron a detenerse y chocaron fuertemente contra el tráiler atravesado.

Detrás de los autobuses iba otro tráiler, con doble cisterna, cuyo conductor tampoco pudo detenerse y colisionó contra los camiones de pasajeros.

Los cuatro vehículos quedaron atravesados sobre la carretera, lo que afectó la circulación vehicular.

A causa de lo anterior, el conductor de uno de los autobuses quedó prensado al igual que otro hombre, que viajaba en el camarote, a un costado de las maletas.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el accidente, por lo que al lugar acudieron paramédicos del ISSEA, de la Cruz Roja y particulares de la empresa Vida, así como elementos de Bomberos de San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga y del Estado, que se encargaron de rescatar a los dos hombres prensados así como de valorar a los 70 pasajeros.

Dos de las víctimas, en condición grave, fueron trasladadas vía aérea al Hospital Miguel Hidalgo en los helicópteros Fuerza 1 y Halcón 1 de las Secretarías de Seguridad Pública del Estado y Municipal de Aguascalientes, respectivamente, que volaron al lugar de los hechos para brindar precisamente ese apoyo.

Otros diez lesionados, en condiciones regulares y estables, fueron canalizados a diferentes hospitales para ser atendidos.

Finalmente, oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

La circulación vehicular permanecerá cerrada por varias horas hasta el retiro de las unidades siniestradas.