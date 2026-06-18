¡Desalojo y caos: fuga de gas en restaurante del Centro de Aguascalientes alerta a las autoridades!

AGUASCALIENTES, AGS.- Este jueves una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró en el Centro de la ciudad tras reportarse una peligrosa fuga de gas en la cocina del restaurante Sanborns.

El incidente, que tuvo lugar a las 11:46 horas, dejó como saldo a dos empleadas del establecimiento desmayadas a causa de una presunta intoxicación por inhalación.

Al percatarse del fuerte olor a gas y del estado de las trabajadoras, los comensales presentes en el lugar comenzaron a brindar los primeros auxilios.

No obstante, diversos testigos en el sitio criticaron duramente el desconocimiento del personal del restaurante respecto a los protocolos de seguridad que deben seguirse ante una contingencia de esta naturaleza.

Al notar la magnitud de la emergencia, las autoridades del restaurante optaron por evacuar el sitio para evitar una posible tragedia.

De inmediato se dio aviso al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos del Departamento de Bomberos del Municipio de Aguascalientes y a la Coordinación de Protección Civil.

Como medida preventiva, las autoridades acordonaron un perímetro de aproximadamente 15 metros a la redonda del edificio, extendiendo las labores de desalojo hacia el Hotel Francia y las instalaciones del Congreso del Estado, que se encuentran a un costado.

Finalmente, José Gabino Vázquez Vega, coordinador de Protección Civil Municipal, informó que tras las maniobras realizadas la situación fue controlada y el peligro quedó descartado.