¡El ladrón que saqueó dos veces un negocio de comida italiana en Las Américas ya fue aprehendido!

Fue vinculado a proceso por uno de los robos, pero se le investiga por otros ilícitos en la zona

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Martín “N”, imputado por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado cometido en agravio de una negociación dedicada a la venta de comida italiana ubicada en la ciudad capital.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron durante la madrugada del 8 de junio de 2026, cuando el señalado presuntamente ingresó de manera ilícita al establecimiento ubicado sobre avenida Las Américas, en el fraccionamiento La Fuente.

Para lograr su objetivo causó diversos daños al inmueble y posteriormente se apoderó de varios bienes y dinero en efectivo propiedad de la negociación.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, el imputado habría sustraído cuatro tabletas, un teléfono celular y la cantidad de tres mil pesos en efectivo en billetes de diversas denominaciones, generando una afectación patrimonial aproximada de 9 mil 700 pesos.

Las cámaras de video vigilancia instaladas en el establecimiento captaron la presencia del probable responsable al interior del inmueble, así como las acciones realizadas para consumar el apoderamiento de los objetos y del numerario, información que resultó fundamental para el desarrollo de las investigaciones.

Tras la presentación de la denuncia por parte de la negociación afectada, la agente del Ministerio Público inició las diligencias correspondientes e integró la carpeta de investigación con diversos datos de prueba.

Paralelamente, agentes de la Policía de Investigación llevaron a cabo actos de investigación que permitieron establecer la identidad del probable responsable.

Con los elementos recabados, la representante social solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue concedida y posteriormente cumplimentada por agentes investigadores, quienes pusieron al imputado a disposición del órgano jurisdiccional para el desarrollo de la audiencia inicial.

Una vez valorados los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, la jueza de Control resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra de Martín “N” por el delito de robo calificado.

Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que la Fiscalía continúa con las diligencias para descartar la participación del señalado en delitos con el modus operandi similar en la misma zona.