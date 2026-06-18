¡Muerto y con huellas de violencia localizaron a un hombre en el libramiento Vicente Márquez!

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SOMBRERETE, ZAC.- Un hombre fue encontrado muerto y con huellas de violencia, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de homicidio.

El hecho quedó al descubierto durante la mañana del miércoles 17 de junio.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre una persona tirada y sin movimiento en el libramiento Vicente Márquez, en el municipio de Sombrerete, por lo que al lugar se dirigieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública.

Al arribar al punto del reporte, a un costado del camino tuvieron a la vista a un hombre, apreciándole a simple vista huellas de violencia.

Paramédicos de Sombrerete hicieron acto de presencia en el lugar para tratar de auxiliarlo, pero al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada y luego entregada a agentes de la Policía de Investigación, que quedaron a cargo de las investigaciones iniciales, así como de elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que realizaron varias diligencias y trasladaron el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia a fin de determinar las causas y el tiempo de muerte.