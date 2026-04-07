¡Desarticulan banda de asaltantes de tiendas OXXO; operaba en taxi y con armas “hechizas”!

Fueron detenidos tres sujetos, aparentemente involucrados en los atracos en seis tiendas: tres en los municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo, y otros tres en la capital

La Fiscalía los investiga a otros robos violentos

Los tres sospechosos viajaban en un taxi usado en atracos previos y fueron ubicados mediante videovigilancia del C5i por el Grupo Mercurio

AGUASCALIENTES, AGS.- En un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública Estatal y Municipal, se logró la captura de tres sujetos presuntamente responsables de una serie de robos con violencia a tiendas de conveniencia OXXO en la capital y en dos municipios.

La detención fue posible gracias al trabajo del Grupo Interdisciplinario Mercurio, integrado por policías estatales y ministeriales, bajo la coordinación de la doctora Michelle Olmos, directora general del C5i. Con apoyo del sistema de videovigilancia se dio seguimiento a los sospechosos luego de que perpetraran un asalto con violencia en una tienda OXXO ubicada en la denominada ‘zona dorada’ en el norte de la ciudad, minutos después de las 19:00 horas del domingo 5 de abril, donde sustrajeron dinero en efectivo y cajetillas de cigarros.

El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, confirmó que la captura se concretó tras el rastreo de un vehículo de alquiler tipo taxi (Nissan V-Drive), el cual ya había sido identificado en robos previos, particularmente en uno ocurrido minutos antes en el fraccionamiento Bosques del Prado Sur.

Los sujetos fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal cuando se disponían a cometer un nuevo atraco en una tienda ubicada en la calle José Reyes Martínez esquina con General Barragán, en la colonia Gremial.

Durante la revisión se les aseguró un arma de fuego de fabricación casera, conocida como “hechiza”, dinero en efectivo y mercancía diversa, como cajetillas de cigarros y botellas de alcohol.

Los detenidos fueron identificados como Francisco Manuel “N”, Luis Ángel “N” y Adolfo “N”.

El fiscal destacó que Francisco Manuel “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente y que el sistema Plataforma México registró antecedentes penales en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Asimismo, Luis Ángel “N” presentó registros por robo.

Los tres refieren domicilio en esta ciudad capital.

La Fiscalía Especializada en Robos se encuentra cotejando las señas particulares de los detenidos y del vehículo para determinar su posible relación con otros asaltos recientes a tiendas OXXO y con diversos eventos delictivos cometidos con violencia en la entidad.

Trascendió que los tres sujetos detenidos están relacionados con robos en seis tiendas: tres en los municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo y otros tres en la capital.