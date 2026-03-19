¡Descarrilamiento de un tren en Estancia de Chora deja 1 hondureño muerto y 7 indocumentados más lesionados!

RINCÓN DE ROMOS AGS.- Un hombre muerto, originario de Honduras, y siete indocumentados más lesionados dejó como saldo el descarrilamiento de un tren cargado con metal y carbón mineral en la comunidad Estancia de Chora, en Rincón de Romos, y que salió de San Francisco de los Romo e iba a Torreón.

El accidente probablemente se originó a causa del vandalismo por el robo de durmientes y otros componentes de las vías.

Los ilegales, 7 de Honduras y uno más de El Salvador, viajaban como “moscas” en el ferrocarril ya que pretendían llegar al norte del país en busca del llamado “sueño americano”, es decir, cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

El descarrilamiento del convoy ferroviario sucedió este jueves, alrededor de las once de la mañana, en la comunidad Estancia de Chora, perteneciente al municipio de Rincón de Romos, apenas unos minutos después de haber salido de los patios de San Francisco de los Romo.

De acuerdo al testimonio de habitantes de esa localidad, el tren era desplazado a una velocidad considerable durante su paso por territorio rinconense.

Los operadores del ferrocarril, aparentemente, pretendían pasar rápido por la zona debido a que en otros puntos los trenes cargueros ya habían sido objeto de robos.

Algunos tramos de las vías fueron vandalizados para obligar a los maquinistas a detener su marcha para los saqueos de los vagones.

Fue a la altura de Estancia de Chora donde el ferrocarril se descarriló, cuando entre 24 y 26 vagones se salieron de las vías y volcaron.

En algunos de ellos viajaban los ocho indocumentados, que no tuvieron ninguna oportunidad de ponerse a salvo ante lo repentino del accidente.

Uno de los hondureños quedó atrapado bajo el carbón mineral y sus compañeros de viaje resultaron lesionados.

Varios de los habitantes de la comunidad se aproximaron a auxiliar a las víctimas al percatarse del siniestro y dieron parte a los servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron a la escena confirmaron el deceso de uno de los hondureños y auxiliaron a los ilegales sobrevivientes para su posterior traslado a recibir atención médica especializada.

Se informó que uno de los heridos se encontraba en condición grave y se valoraba la posibilidad de amputarle una de sus piernas.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se presentaron en el lugar del descarrilamiento para encabezar el operativo de seguridad, con apoyo de oficiales de las Policías Municipales de Rincón de Romos y Tepezalá.

Personal del Instituto Nacional de Migración también arribó al punto para conocer el estado en el que se encontraban los indocumentados.

Las primeras investigaciones de las autoridades presumían que el descarrilamiento del tren pudo haber sido originado por el vandalismo en las vías del ferrocarril para los saqueos de los vagones.

La zona del accidente fue acordonada por las autoridades en tanto se realizaban las labores de rescate y atención a los lesionados.

Personal de FERROMEX hizo acto de presencia para colaborar con las autoridades, que iniciaron la investigación respectiva para esclarecer las causas que originaron el accidente.

El cuerpo del hondureño fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.