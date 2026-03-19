¡Presenta Municipio convocatoria para el torneo de fútbol “Mundialito en la Ciudad de tu Vida”!

El torneo se llevará cabo del 23 de mayo al 18 de julio en las canchas del Parque México y el Municipio otorgará uniformes, arbitraje e instalaciones

AGUASCALIENTES, AGS.- Con el objetivo de promover la práctica del deporte y una vida saludable, el Municipio de Aguascalientes presentó la convocatoria del torneo de fútbol “Mundialito en la Ciudad de tu Vida”, dirigida a niñas y niños de entre 10 y 12 años.

En rueda de prensa, el secretario de Desarrollo Social del Municipio, Christian Gutiérrez Márquez, informó que el torneo se llevará cabo del 23 de mayo al 18 de julio en las canchas del Parque México.

Dijo que aprovechando que en este 2026 nuestro país será sede del Mundial del fútbol se buscará aprovechar la fiebre por este deporte para llevar la convocatoria a todas las escuelas del municipio capital y que se puedan inscribir más equipos.

Al respecto, el director de Educación de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (SEDESOM), Ricardo Jaime, explicó que los partidos se realizarán todos los días sábados entre 8:00 a 15:30 horas y habrá ramas varonil, femenil y mixta.

Comentó que las inscripciones son gratuitas y por parte del Municipio se proporcionarán uniformes, arbitrajes e instalaciones.

Para mayor información pueden acudir a la Dirección de Activación Física, Recreación y Deporte de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en la calle 5 de Mayo número 122 segundo piso, zona Centro, o comunicarse a los teléfonos 449 178 21 93 y 449 4998 12 04.