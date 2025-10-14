¡Despojaron a cuentahabiente de 320 mil pesos tras venta de inmueble en violento asalto en carretera estatal 42!

AGUASCALIENTES, AGS.- El robo con violencia se registró cuando la víctima, tras concluir una transacción inmobiliaria, se dirigía al banco para depositar el dinero recibido, el lunes 13 de octubre, alrededor de la una de la tarde.

Mientras circulaba en su auto en color rojo de sur a norte sobre la carretera estatal 42, que conecta Aguascalientes con la comunidad de Agostadero, fue emparejado por dos individuos a bordo de una motocicleta en color negro.

Los sujetos, portando un arma de fuego, le exigieron que detuviera su marcha.

Ante la amenaza, el conductor aceleró la marcha de su vehículo, intentando evadir el ataque.

Sin embargo, metros más adelante los agresores rompieron el vidrio del lado del conductor y lo amenazaron directamente en la cabeza, obligándolo a detenerse y hacerse a un costado de la vía.

Al abordarlo se produjo un forcejeo en el que la víctima fue golpeada y despojada del dinero en efectivo.

El reporte fue realizado al servicio de emergencias 911, donde se alertó sobre el violento asalto.

Policías estatales y municipales acudieron al lugar y se entrevistaron con el afectado, quien proporcionó las características de vestimenta y del vehículo en el que viajaban los presuntos responsables.

Se implementó un operativo para dar con su paradero, sin resultados positivos.

Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y dar seguimiento a las líneas de investigación.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al realizar movimientos financieros de alto monto y evitar traslados con grandes cantidades de efectivo.

En caso de requerir acompañamiento o traslado de valores se recomienda contactar al servicio de emergencia 911 para solicitar apoyo preventivo.