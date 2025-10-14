¡Por tráfico de indocumentados sentenciaron a más de ocho años de prisión a dos sujetos!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas, obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado, sentencia condenatoria en juicio oral contra Pedro M., e Iván P., por el delito de tráfico de indocumentados.

El juez otorgó sentencia de ocho años seis meses de prisión y una multa de 542 mil 850 pesos, así como la suspensión de derechos civiles y políticos en contra de los imputados.

Lo anterior, derivado de la puesta a disposición por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes al encontrarse en un punto de inspección sobre la carretera federal 45-D, en el tramo Zacatecas-Fresnillo, en el kilómetro 56+900, ubicaron un vehículo que circulaba a exceso de velocidad, por lo que le marcaron el alto al conductor para su revisión.

Al proceder a su inspección, Pedro M., e Iván P., transportaban en su interior a cuatro personas originarias de El Salvador, quienes no acreditaron su legal estancia en el país.

El fiscal federal determinó llevar a Pedro M., e Iván P., a audiencia de control de detención ante la autoridad competente, quien después de calificarla de legal vinculó a proceso y posteriormente, mediante un juicio oral, otorgó la sentencia respectiva.