¡Tras operativo exalcalde de Sombrerete Alan Murillo terminó hospitalizado, “lo golpearon como a un delincuente”!

SOMBRERETE, ZAC.- Lo que debía ser una jornada festiva en la comunidad de Mesillas terminó en un escándalo político y social la tarde del domingo 12 de octubre, cuando el exalcalde priísta de Sombrerete, Alan Murillo Murillo, fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en medio de una riña.

Posteriormente, fue hospitalizado con lesiones y complicaciones cardíacas, según informaron allegados y testigos.

El incidente ocurrió durante la tradicional “Fiesta del Dólar” y generó indignación tras la difusión de videos en redes sociales que muestran a varios policías sometiendo con violencia al exalcalde.

Las imágenes desataron una ola de críticas y señalamientos por presunto abuso de autoridad, apuntando directamente al actual presidente municipal Ramiro Hinojosa Aguayo, como responsable de ordenar la intervención.

“Sea lo que sea hubo un salvajismo terrible”, expresaron testigos.

“El presidente propició esta situación; no había necesidad de tanta violencia”, añadieron vecinos de Mesillas.

De acuerdo con reportes oficiales, Alan Murillo fue detenido tras presuntamente agredir física y verbalmente al director de Seguridad Pública, Félix Capistrán, durante una discusión que se desató mientras los policías intervenían en una riña callejera.

Sin embargo, asistentes al evento afirman que los uniformados actuaron con fuerza desmedida y que el conflicto se salió de control.

Durante la detención, el exalcalde habría sido golpeado y arrastrado frente a decenas de personas que intentaban interceder, lo que provocó gritos e indignación generalizada.

Horas después del incidente, trascendió que Alan Murillo fue trasladado a una clínica, donde médicos confirmaron que presentaba lesiones y una descompensación cardíaca.

En fotografías difundidas el lunes 13, se le observa recostado en una cama de hospital, conectado a una vía intravenosa.

Fuentes cercanas a su familia indicaron que el exalcalde sufrió un episodio de dolor en el pecho y dificultad para respirar, presuntamente como consecuencia del estrés y los golpes sufridos durante la detención.

Aunque su estado fue reportado como estable, permanece bajo observación médica.

El regidor priísta Adrián Cuevas denunció en redes sociales haber sido también víctima de abuso por parte de elementos municipales y estatales, acusando al alcalde Ramiro Hinojosa de actuar por represalias políticas.

“Decenas de personas presenciaron el abuso de poder. Esto no fue un operativo, fue una agresión ordenada”, afirmó.

Otro testigo, Jorge Segovia, aseguró que se encontraba junto a Alan Murillo en el momento de los hechos y que ambos fueron golpeados sin justificación.

“Nos trataron como delincuentes. Nadie se resistió, pero los policías se ensañaron con Alan”, relató.

Hasta el momento se desconoce si el exalcalde presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) o ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

En conferencia de prensa realizada el lunes, el presidente municipal Ramiro Hinojosa confirmó la detención de Alan Murillo, pero negó que haya existido abuso de autoridad.

Mostró certificados médicos del Hospital Comunitario y de la FGJEZ en los que, según dijo, “se garantiza que el exalcalde salió por su propio pie”.

Es un hecho lamentable que no debió llegar a estos extremos.

El llamado es a no mentir, a no victimizarse y a reconocer si hubo algo mal hecho, declaró Hinojosa, quien pidió “no poner en mal” a su administración.

Pese a estas declaraciones, en redes sociales persisten las denuncias ciudadanas que describen el hecho como una represión con tintes políticos y reclaman que se revise el papel del presidente municipal y de los mandos policiales.