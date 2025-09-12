¡Detuvieron a dos delincuentes que asaltaron a estudiantes en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Como resultado del cumplimiento de una orden de aprehensión, la tarde del jueves 11 de septiembre se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual el equipo de fiscales del Ministerio Público formuló imputación en contra de Leonardo “N” por los delitos de amenazas, lesiones calificadas y robo calificado, ilícitos que fueron cometidos en perjuicio de cuatro víctimas, cuya identidad se mantiene en reserva.

Durante la audiencia el imputado se acogió al término constitucional con la finalidad de que se resuelva su situación jurídica hasta el próximo 15 de septiembre.

Cabe destacar que a petición de la Fiscalía el juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Asimismo, la mañana del jueves se cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de otra persona involucrada en los mismos hechos, tratándose de un adolescente originario de la Ciudad de México y quien ya fue puesto ante el tribunal especializado para resolver su situación jurídica.