¡En Rincón de Romos comando armado despojó de camioneta de lujo a conductor!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- La tarde del miércoles 10 de septiembre se registró un violento asalto en la comunidad El Salitrillo, donde un grupo de sujetos armados interceptó a un conductor que viajaba en una camioneta Ford Raptor, valuada en aproximadamente dos millones y medio de pesos.

El hecho ocurrió minutos antes de las 18:30 horas, cuando la víctima circulaba por la zona a bordo de su unidad, recientemente pintada de color blanco.

De forma repentina los asaltantes bloquearon su paso y lo privaron de la libertad por algunos momentos.

Bajo amenazas obligaron al conductor a dirigirse hacia la carretera federal 45 Norte, donde finalmente lo abandonaron en plena vía.

Tras recuperar su libertad, el afectado solicitó auxilio a los servicios de emergencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, junto con corporaciones municipales, desplegaron un operativo en la región para localizar a los responsables, aunque no se logró su captura.

La víctima fue trasladada ante el agente del Ministerio Público para formular la denuncia correspondiente por el robo de su vehículo.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.