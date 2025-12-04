¡Detuvieron a dos sujetos generadores de violencia en el estado!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto y en coordinación de elementos de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lograron dar cumplimiento a dos órdenes de aprehensión en contra de dos generadores de violencia en el estado.

En un primer evento se logró la detención, en el municipio de Zacatecas, de Lenin “N”, sujeto que es investigado por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad, lesiones y robo, lo anterior, por un hecho registrado en el pasado mes de agosto.

Dicho imputado fue vinculado a proceso y quedará sujeto bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

En una segunda acción y en coordinación con autoridades del Estado de San Luis Potosí, se logró dar cumplimiento a un mandamiento judicial por reclusión en contra de Mario “N”, persona que es investigada por la Fiscalía Especializada por los delitos de secuestro agravado, robo calificado y asociación delictuosa.

Esta persona fue puesta a disposición del juzgado que lo reclama para resolver su situación jurídica.