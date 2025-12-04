¡Hallaron a una persona sin vida y en estado de descomposición a un costado de una carretera!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- El cuerpo de una persona sin vida y en estado de descomposición fue localizado en esta demarcación, lo que provocó la intervención de las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.

El miércoles 3 de diciembre, alrededor de las cinco de la tarde, se reportó el hallazgo del cadáver a un costado de la carretera que comunica las localidades de Plateros y San José del Quelite, en Fresnillo.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al punto y justo después de las vías del tren, entre la hierba seca y matorrales, encontraron a la víctima, por lo que resguardaron la zona.

Agentes de la Policía de Investigación acudieron para iniciar las primeras pesquisas junto con elementos de la Dirección General de Servicios Periciales.

Al inspeccionar el cuerpo sin vida de la persona verificaron que a simple vista no tenía huellas de violencia, presumiendo que tendría alrededor de tres días de haber fallecido, por lo que presentaba descomposición.

El cadáver fue remitido al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia para determinar las causas y el tiempo de muerte.