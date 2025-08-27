¡Detuvieron a un bombero de Aguascalientes acusado de violación equiparada!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal detuvieron en el fraccionamiento Morelos a un elemento del cuerpo de Bomberos Municipales de Aguascalientes en cumplimiento a una orden de aprehensión que un juez penal le giró por el delito de violación equiparada en agravio de una joven que se acababa de graduar y era aspirante a ser parte de la misma corporación.

El acusado fue identificado como Manuel “N”, que se desempeñaba como capitán en el Departamento de Bomberos y ya se encuentra recluido en el CERESO Aguascalientes para que el juez resuelva su situación legal.

La víctima cuenta con 24 años de edad.

Los hechos que se le imputan comenzaron el pasado viernes 22 de agosto, cuando se llevó a cabo una celebración oficial por el Día del Bombero y la graduación de los jóvenes que hicieron un curso para formar parte de esa corporación.

Posteriormente, se realizó una fiesta en el Casino de la Feria, que terminó alrededor de las once de la noche.

Varios elementos decidieron continuar la fiesta en un domicilio, donde consumieron bebidas embriagantes, entre ellos la ofendida.

Ya en la madrugada del sábado 23 la veinteañera decidió retirarse y el capitán se ofreció a llevarla a su casa en su vehículo y aceptó.

Sin embargo, la llevó a otro domicilio, al parecer de su propiedad, donde habría ocurrido la agresión sexual.

La víctima, en su declaración afirmó que no recordaba lo sucedido en el trayecto a su casa y que la mañana del sábado despertó sin ropa en una cama junto con el capitán de Bomberos.

Al saberse víctima de la agresión sexual, a través de su teléfono celular solicitó ayuda y al sitio donde se encontraba arribaron oficiales de la Policía Municipal y paramédicos, que la auxiliaron y trasladaron al Centro de Justicia para Mujeres para que interpusiera una denuncia en contra de Manuel.

La joven fue sometida a varios estudios, cuyos resultados se anexaron a la carpeta de investigación que inició una agente del Ministerio Público tras recibir la denuncia.

Ese sábado el sospechoso no fue detenido ya que aparentemente fue rescatado por sus familiares, aunque la investigación siguió su curso.

Con las pruebas obtenidas, la AMP solicitó una orden de aprehensión en contra del acusado, misma que le concedió el juez de Control.

Agentes ministeriales la cumplimentaron la noche del pasado martes al ubicar y detener a Manuel en las avenidas Mariano Hidalgo y Aguascalientes, en el fraccionamiento Morelos, por lo que fue trasladado al CERESO de la salida a Calvillo para que responda por los delicados cargos que se le imputan.