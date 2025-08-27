¡Una mujer que fue aplastada por su camioneta tras una volcadura murió en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras una semana de penosa agonía falleció una mujer a causa de las graves lesiones con que resultó tras de que volcó la camioneta que conducía y la aplastó al caerle encima en una de las volteretas.

La víctima mortal fue identificada como Juana Delgado Martínez, de 36 años de edad.

El ahora trágico accidente sucedió la tarde del miércoles 20 de agosto sobre la carretera federal 45 Norte, a la altura del kilómetro 7+900, en la comunidad El Saucillo, en el municipio de Rincón de Romos.

La camioneta que dirigía era una Ford Ranger, tipo Pick-Up, en color dorado y con placas de circulación de Texas, Estados Unidos.

Durante su tránsito por dicha vialidad perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad de motor abandonara la cinta asfáltica y se volcara.

La fémina salió eyectada de la cabina y el vehículo le cayó encima, provocándole lesiones de gravedad.

Personal operativo de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Rincón de Romos arribó a la escena del percance para auxiliar a los ocupantes de la camioneta así como paramédicos del ISSEA de las ambulancias ECO-431 y ECO-432.

Juana fue trasladada en condición delicada al Hospital General de Rincón de Romos para su atención.

Al mismo centro médico fueron llevados sus acompañantes, Alejandro Delgado Martínez, de 32 años, en estado de regular a grave, la adolescente Dulce María G.D., de 15 años, y los niños Yana Guadalupe G.D., de 3, y José María G.D., de solamente un año de edad, quienes solamente sufrieron golpes.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente.

La conductora no logró sobreponerse a las lesiones sufridas y una semana después falleció en dicho hospital, por lo que elementos de Servicios Periciales levantaron su cuerpo y lo trasladaron al SEMEFO para la práctica de la necropsia, que reveló que murió de un traumatismo craneoencefálico.