¡Detuvieron a un sujeto por reclutar menores de edad para explotarlas sexualmente en un negocio en Las Flores!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Fiscalía General del Estado capturaron a un sujeto que tenía retenida en contra de su voluntad a una jovencita de 15 años de edad y, presuntamente, la explotaba sexualmente en un negocio de la colonia Las Flores.

Al parecer, en el establecimiento fueron ubicadas y rescatadas otras 11 menores de edad que presuntamente eran prostituidas en contra de su voluntad.

El detenido, identificado como Homero “N”, de 49 años de edad, es investigado como reclutador de las víctimas para obligarlas a “trabajar” y ya se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) a disposición de un juez de Control para la resolución de su situación legal.

El lunes 2 de marzo de este año los padres de la adolescente de 15 años de edad acudieron a la Fiscalía Estatal para reportarla como desaparecida, por lo que los agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron con las indagatorias y las labores de búsqueda.

Tras realizar entrevistas, revisar grabaciones de cámaras de vigilancia del C5i y seguir señales de teléfono celular, ubicaron un domicilio en el fraccionamiento Sendero de los Quetzales, en el municipio de San Francisco de los Romo, donde localizaron a la quinceañera desaparecida junto con el tal Homero.

La menor de edad confesó que se encontraba en ese lugar en contra de su voluntad y que el sujeto abusó sexualmente de ella, además de que le tomó videos y fotografías para chantajearla.

Incluso, reveló que era obligada a “trabajar” en un negocio ubicado en las calles Laureles y Camelias de la colonia Las Flores.

Los agentes investigadores rescataron a la jovencita y detuvieron a Homero para presentarlo ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Trata de Personas (FEMTP).

Al continuar con las investigaciones, se trasladaron al citado negocio, con razón social “Tormenta del Oeste”, donde descubrieron a otras 11 menores de edad que también eran explotadas sexualmente.

Al parecer, las obligaban a pelear en una tina con aceite, subirse a un toro mecánico en ropa interior y complacer a los clientes que frecuentaban el negocio.

Los elementos aseguraron videos y fotografías de las víctimas, cuyas imágenes eran utilizadas para explotarlas y extorsionarlas.

Con todas las evidencias reunidas, el fiscal asignado al caso integró una carpeta de investigación y consignó a Homero ante el juez.

La propia Fiscalía General del Estado confirmó la investigación en curso y aseguró que hasta el momento en la carpeta respectiva solamente figura una sola víctima, la muchacha de 15 años de edad que había sido reportada como desaparecida.

Además, el citado negocio fue clausurado con fecha del pasado sábado 7 de marzo.