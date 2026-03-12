El sujeto que reclutaba menores de edad para explotarlas sexualmente fue vinculado a proceso

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control vinculó a proceso a Homero “N” por los delitos de sustracción de menores e incapaces, corrupción de menores y pornografía de personas menores de 18 años de edad, en agravio de la jovencita de 15 años de edad reportada como desaparecida.

El juicio lo enfrentará preso en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) ya que se le impuso la prisión preventiva justificada y oficiosa, con un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género, Homero sustrajo a la quinceañera de su entorno familiar y la trasladó a un departamento, donde la mantuvo retenida durante cierto tiempo.

Durante su estadía en ese ese lugar, Homero le dio bebidas embriagantes a la menor de edad y le habría tomado fotografías en condiciones inapropiadas.

El lunes 2 de marzo de este año los padres de la quinceañera la reportaron como desaparecida y tras las investigaciones, agentes de la Fiscalía Estatal la ubicaron en un domicilio del fraccionamiento Sendero de los Quetzales, en el municipio de San Francisco de los Romo, donde detuvieron a Homero.

El acusado fue consignado ante el juez de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso por los tres delitos mencionados.

Sin embargo, la Fiscalía lo continúa investigando como presunto reclutador de menores de edad para su explotación sexual en un negocio en la colonia Las Flores.