¡Un hombre ejecutado y una mujer lesionada dejó agresión armada en un expendio de cervezas!

Foto: Archivo

LORETO, ZAC.- Un expendio de cervezas, cerca de una escuela primaria, fue el escenario de una agresión armada, tras la que un hombre fue ejecutado y una mujer lesionada.

El ataque sucedió el martes 10 de marzo, poco después de las once de la mañana.

El expendio está ubicado en la calle Enrique Estrada de la zona Centro del municipio de Loreto, hasta donde llegaron sujetos armados para balear a las víctimas y enseguida escapar.

El negocio fue ubicado cerca de la escuela primaria “José María Luis Mora”, cuyos maestros decidieron suspender las clases para poner a resguardo a los alumnos y a sí mismos.

Las detonaciones de arma de fuego alertaron también a vecinos y otros comerciantes de la zona, que dieron parte a los servicios de emergencia.

Elementos policiales se movilizaron al expendio y confirmaron la agresión.

También arribaron paramédicos, que encontraron al hombre ya sin vida y a la mujer lesionada, por lo que la trasladaron a un hospital para su debida atención médica.

El local fue resguardado para que fuera procesado por elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que recolectaron indicios y trasladaron el cuerpo del ejecutado al Servicio Médico Forense.

Agentes de la Policía de Investigación comenzaron con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.