¡Detuvieron al delincuente “El Mili” que asaltó a un menor de edad en Los Pericos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal, en cumplimiento a una orden de aprehensión, detuvieron al delincuente José Emiliano “N” alias “El Mili”, debido a que el pasado mes de septiembre asaltó a un menor de edad en la colonia Los Pericos y lo despojó de 600 pesos en efectivo.

Por el delito de robo calificado en su modalidad de asalto, el juez de Control le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes para hacer frente al juicio.

La Fiscalía General del Estado informó que el atraco del que se le acusa sucedió el domingo 21 de septiembre de este año.

El ofendido, en compañía de su hermano, caminaba por la calle San Pablo en Los Pericos cuando fue interceptado por “El Mili”, quien comenzó a golpearlo para luego despojarlo de los 600 pesos en efectivo.

La víctima interpuso la denuncia respectiva ante el agente del Ministerio Público, que integró una carpeta de investigación y obtuvo la orden de arresto en contra del asaltante una vez que fue identificado.

José Emiliano fue arrestado por los agentes ministeriales y procesado por el juez, que decretó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.