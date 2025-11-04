¡Por violencia, privación de la libertad y violación a su pareja en Salto de Ojocaliente vincularon a proceso a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto enfrentará en prisión un proceso penal por los delitos de violencia a partir de una relación de pareja, privación ilegal de la libertad y violación en agravio precisamente de su pareja, a la que agredió en el domicilio que habitaban en el fraccionamiento Salto de Ojocaliente, en el oriente de la ciudad.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género de la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación en contra de Alejandro “N” tras la denuncia de la víctima y con las pruebas reunidas logró que fuera encarcelado.

La ofendida declaró que durante los meses de julio y agosto de este año su pareja ejerció violencia física y psicológica en su contra en la vivienda que compartían en dicho fraccionamiento.

En una ocasión la mantuvo privada de su libertad ya que le impidió salir del domicilio y la agredió.

Además, también la atacó sexualmente.

Un juez de Control, a solicitud de la fiscal, concedió una orden de aprehensión en contra de Alejandro, que fue detenido por los agentes de la Policía de Investigación Criminal en el fraccionamiento Balcones de Ojocaliente.

Al celebrarse la audiencia inicial se le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa y justificada por los tres delitos mencionados, y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que fue recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes.