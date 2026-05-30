¡Detuvieron en Jalisco a pareja buscada en Zacatecas por abuso y hostigamiento sexual, y fraude genérico!

ZACATECAS, ZAC.- En una acción coordinada entre las Fiscalías de Zacatecas y Jalisco, se logró la detención de Édgar Augusto “N” y Teresita de Jesús “N”, a quienes se les imputan los delitos de abuso y hostigamiento sexual, y fraude genérico, respectivamente.

Édgar Augusto “N” contaba con orden de aprehensión por hechos cometidos en el mes de julio del año 2022 en el municipio de Juchipila, Zacatecas, en donde cometió actos de acoso y hostigamiento de tipo sexual en contra de una empleada.

Teresita de Jesús “N” contaba con orden de aprehensión girada en el año 2024 por el juez de Control de Distrito Judicial de la capital, por hechos suscitados en el municipio de Zacatecas, cuando mediante engaños despojó a su víctima de la cantidad de 600 mil pesos.

Elementos de la Policía de Investigación realizaron las diligencias para el traslado de los detenidos a esta entidad y fueron puestos a disposición de la autoridad que los reclama.