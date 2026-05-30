¡De Estados Unidos deportaron a sujeto buscado en Zacatecas por abuso sexual!

ZACATECAS, ZAC.- Gracias a la coordinación y cooperación binacional entre autoridades de México y Estados Unidos, Humberto “N” fue deportado desde ese país norteamericano hasta Zacatecas, donde cuenta con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual.

La entrega del imputado se realizó en el Puente Internacional “Del Río”, que conecta a Ciudad Acuña, Coahuila, con Del Río, Texas.

Todo el proceso se realizó en coordinación con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), la Fiscalía General de la República (FGR), INTERPOL y autoridades de seguridad de los estados participantes.