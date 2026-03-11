¡Tras choque de un “vochito” contra un semirremolque de un tráiler en Margaritas 2 lesionados!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un “vochito” se estrelló contra un semirremolque enganchado a un tráiler en la comunidad de Margaritas, por lo que dos jóvenes que lo tripulaban resultaron lesionados, el conductor de gravedad al quedar prensado en la destrozada cabina.

El accidente tuvo lugar el martes 10 de marzo, alrededor de las 17:15 horas, en la carretera estatal 28 y el cruce con la avenida Margaritas, en el municipio de Jesús María.

Las víctimas resultaron ser Alejandro Carrillo Ornelas y Adriana Hernández Carrillo, ambos de 25 años de edad, que iban en un Volkswagen Sedán, en color azul y con placas de circulación de Zacatecas, conducido por él.

Alejandro transitaba por la carretera mencionada de poniente a oriente, detrás de un tráiler Kenworth, en color azul, que llevaba enganchado un semirremolque tipo plataforma, con placas del Servicio Público Federal, conducido por un hombre de entre 40 a 45 años.

Al llegar al cruce con la avenida Margaritas, en la comunidad del mismo nombre, el trailero disminuyó su velocidad para dar una vuelta a la izquierda, pero Alejandro no alcanzó a frenar a tiempo y el “vochito” se estrelló de lleno contra la parte trasera del remolque.

Con el golpe, el auto compacto salió proyectado y terminó en los carriles contrarios de la carretera, en dirección de oriente a poniente.

Enterados del percance, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, del ISSEA así como elementos de Protección Civil de San Francisco de los Romo y del cuerpo de Bomberos del Estado, que encontraron a Alejandro prensado y tuvieron que utilizar el equipo hidráulico “las quijadas de la vida” para rescatarlo.

Al conseguirlo, le diagnosticaron lesiones de gravedad y lo trasladaron al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social para su pronta atención médica.

Su acompañante, Adriana, sufrió también lesiones y fue llevada al mismo nosocomio pero en condición estable.

Elementos de la Policía Vial de Jesús María tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.