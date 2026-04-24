¡Detuvieron tras cateo domiciliario al dealer que surtía la droga al estudiante que la vendía en el CBTis 195!

AGUASCALIENTES, AGS.- Como resultado de la coordinación que existe entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado se llevó a cabo una orden de cateo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Balcones de Oriente, lográndose la detención de una persona y el aseguramiento de hierba verde y seca al parecer marihuana con un peso aproximado a los 200 gramos así como numerario en efectivo.

Derivado de una detención que uniformados de la Policía Estatal realizaron en días pasados se llevó a cabo un trabajo coordinado de análisis e investigación en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Estado y de la Fiscalía General del Estado con el fin de lograr la captura de un presunto distribuidor de sustancias al parecer ilícitas.

Por lo cual, al obtener los elementos necesarios se llevo a cabo una orden de cateo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Balcones de Oriente, deteniendo en el lugar a quien dijo responder al nombre de Martín “N”, de 32 años de edad, asegurando tras la incursión en el domicilio más de 60 cigarros forjados con hierba verde al parecer marihuana y cerca de 15 bolsas que contenían dicha hierba verde, dando un peso total de aproximadamente 200 gramos, y un aproximado de 700 pesos de dinero en efectivo.

Finalmente, tras la cumplimentación de dicha orden de cateo y la detención de Martín “N”, el cual pudiera estar relacionado con la detención del joven estudiante en las inmediaciones del CBTis 195, fue trasladado junto con las sustancias aseguradas y el numerario en efectivo ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.