¡Dos sujetos y dos mujeres que intentaron matar a dos féminas en Nieves fueron detenidos!

Están acusados de feminicidio en grado de tentativa

FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.- Una investigación se inició el martes 21 de abril con relación a la agresión con arma blanca en contra de dos mujeres en el municipio de Francisco R. Murguía, también conocido como Nieves.

Un mes antes del ataque, el 20 de marzo, Rosario ‘N’ había huido de su ex pareja, pues quería protegerse y a su hijo de la violencia que ejercía sobre ella; aunque hizo una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), ésta no procedió.

Estando en el desamparo, tanto Rosario como su madre fueron heridas ese martes con arma blanca, presuntamente por el ex esposo de la primera y su hermano, con la colaboración de una hermana de éstos y la madre de los tres.

La FGJEZ informó que conforme a la investigación se logró identificar a los agresores, quienes fueron detenidos mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Desde la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos en contra de la Mujer se realiza una investigación exhaustiva en contra de Jesús Antonio ‘N’, Fernando ‘N’, Adriana ‘N’ y Pascuala ‘N’, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para resolver su situación jurídica.