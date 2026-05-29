¡Detuvieron tras una persecución a una mujer que hizo varias detonaciones con un arma de fuego!

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CALERA, ZAC.- Una mujer realizó varias detonaciones al aire con un arma de fuego y tras una persecución policial terminó siendo detenida.

Los hechos sucedieron el jueves 28 de mayo, minutos antes de las once de la noche.

La fémina tripulaba un automóvil en color blanco, desde el que hizo los disparos mientras circulaba sobre la salida a Fresnillo, en la capital.

Las detonaciones las hizo al aire y después continuó su viaje.

Las autoridades fueron alertadas sobre lo ocurrido y lograron identificar el vehículo desde el que se hicieron los disparos.

Oficiales de Seguridad Pública ubicaron la unidad de motor y la sospechosa se dio a la fuga a toda velocidad sobre la carretera federal 45, en dirección a Morelos, por lo que fueron en su persecución.

El seguimiento se prolongó hasta el acceso principal de Calera, donde los elementos le dieron alcance y le cerraron el paso al automotor.

En este punto fue detenida la mujer tras ser identificada como la autora de los disparos, por lo que fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público para ser investigada.