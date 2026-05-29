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¡Por extorsión al sector empresarial capturaron a un sujeto!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- Durante la madrugada de este viernes autoridades detuvieron a Guillermo “N”, presunto involucrado en extorsionar al sector empresarial; se le relaciona con el incremento injustificado del precio de productos pétreos y de transporte de material para la construcción.

Esta mañana Guillermo fue puesto a disposición del Juzgado que lo reclama, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Los encargados de ejecutar la operación fueron elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Alto Impacto en coordinación con la Unidad Nacional Antisecuestro y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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