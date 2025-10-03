¡Dictaron vinculación a proceso a un sujeto por secuestro agravado de dos víctimas en Pánfilo Natera!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Delitos Especiales de la capital logró la vinculación a proceso de José Dolores “N” por el delito de secuestro agravado en perjuicio de dos personas, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron tres meses de investigación complementaria.

En febrero de 2021, mientras las víctimas trabajaban en tierras de cultivo en el municipio de Pánfilo Natera, fueron interceptadas por tres camionetas, una de ellas ocupada por el imputado, quien las privó ilegalmente de su libertad con la intención de causarles daño.

Fueron liberadas tras la intervención y detención del imputado por elementos de la Guardia Nacional.