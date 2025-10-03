¡En Rancho Grande encontraron muerto a un hombre, podría ser el chofer de un tráiler incendiado!

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre fue encontrado muerto a la entrada a la comunidad Rancho Grande, cerca de una pipa incendiada, por lo que las autoridades presumieron que podría tratarse del conductor de ella.

La víctima, de aproximadamente 50 años de edad, a simple vista no presentaba huellas de violencia, por lo que se dedujo que murió de un probable infarto por la impresión de ser despojado del vehículo para ser incendiado.

Su cuerpo fue localizado durante la mañana de este viernes frente a una gasolinería en la entrada a la citada localidad, en el municipio de Fresnillo.

Testigos alertaron a las autoridades sobre una persona tirada en la calle Alcatraz, por lo que se movilizaron al sitio elementos policiales y al arribar confirmaron que se trataba de un hombre y que ya no presentaba signos vitales.

El individuo fue ubicado a unos metros de un tractocamión tipo pipa que fue incendiado durante la madrugada del viernes, por lo que se presumió que podría tratarse del chofer de éste.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado arribó a la escena para realizar las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo del finado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley a fin de determinar las causas de muerte.