¡Diez jornaleros lesionados dejó volcadura de una camioneta en la 45 Sur, uno grave!

AGUASCALIENTES, AGS.- Diez jornaleros resultaron lesionados, uno de ellos con heridas de gravedad, tras la volcadura de la camioneta en que viajaban rumbo a Irapuato, Guanajuato.

El accidente ocurrió la noche del sábado 20 de septiembre en el kilómetro 112 de la carretera federal 45 Sur, cerca del entronque al aeropuerto internacional “Jesús Terán Peredo”.

Las víctimas viajaban en una camioneta Ford Super Duty, de redilas, en color gris, con placas de circulación MY-5156-C del estado de Michoacán, que circulaba en sentido norte-sur por la Panamericana.

En una curva el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que la camioneta saliera de la cinta asfáltica y se volcara.

Uno de los jornaleros que viajaba en la caja salió eyectado.

El vehículo quedó recostado sobre su lado derecho en el acotamiento y algunos pasajeros lograron salir por su cuenta.

Paramédicos de la Cruz Roja, en al menos tres ambulancias, acudieron al lugar para atender a los heridos, quienes presentaban contusiones en distintas partes del cuerpo.

Uno de ellos sufrió una lesión severa en la cabeza y fue trasladado al Hospital General de Zona número 1 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional abanderaron la zona y dejaron habilitado solo un carril para la circulación vehicular.