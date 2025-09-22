¡Tras caer de azotea en Calvillo helicóptero Fuerza 1 trasladó a joven grave!

AGUASCALIENTES, AGS.- En una operación urgente, paramédicos del Grupo Aeromédico Táctico (GAMET) trasladaron en helicóptero a una joven de 17 años desde Calvillo al Hospital Miguel Hidalgo tras sufrir múltiples fracturas al caer de una azotea.

El incidente ocurrió el domingo 21 de septiembre a las 11:01 horas, cuando personal del Hospital General de Calvillo solicitó el apoyo aéreo para Dayana Montserrat, quien presuntamente se arrojó desde una altura de cuatro metros en su domicilio.

La paciente presentaba traumatismo craneoencefálico y facial, fracturas en muñecas, tórax y cadera, además de escoriaciones.

El helicóptero Fuerza 1 aterrizó en Calvillo a las 11:16 y llegó al Hospital Hidalgo en sólo 16 minutos, donde fue recibida por médicos de urgencias.

Bomberos municipales y Policías Estatales resguardaron el helipuerto para facilitar el ingreso inmediato de la paciente, quien permanece en estado grave.