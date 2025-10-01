¡Diez personas lesionadas dejó carambola entre ocho vehículos en Calera!

CALERA, ZAC.- Diez personas resultaron lesionadas, tres de ellas de gravedad, tras una carambola entre ocho vehículos ocurrida la madrugada de este miércoles en el distribuidor de acceso al Aeropuerto Internacional de Zacatecas (AIZ) General Leobardo C. Ruiz, en Calera.

En el accidente participaron ocho vehículos, entre ellos dos camiones de carga tipo quinta rueda, dos camionetas, un autobús de pasajeros y una van de transporte colectivo.

El percance sucedió minutos después de las cinco de la madrugada y provocó la movilización de elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Municipales de Calera, Morelos y Fresnillo.

Al arribar a la escena localizaron uno de los camiones de carga fuera del camino, ya que cayó de aproximadamente cinco metros de altura.

Las dos camionetas también salieron eyectadas y terminaron volcadas a un lado del quinta rueda, mientras que el otro camión de carga, que remolcaba dos contenedores de lácteos y el autobús de pasajeros de la línea Chihuahuenses, quedaron sobre la cinta asfáltica pero obstruyendo la circulación vehicular en dirección a Fresnillo.

Metros atrás quedaron otros dos vehículos involucrados en la colisión múltiple.

Los elementos auxiliaron a diez personas lesionadas, trasladando a ocho, entre éstas tres graves, a hospitales de la capital, mientras que otra fue llevada al hospital comunitario y una más fue atendida en el lugar ya que sólo sufrió lesiones leves que no ponían en peligro su integridad física.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer las causas y deslindar responsabilidades.

La carambola desquició el tráfico ya que se formaron filas de vehículos que alcanzaron hasta los 15 kilómetros de longitud y se habilitó un solo carril para el paso de las unidades.

Hasta el filo de la una de la tarde se restableció el libre tránsito, una vez que los vehículos accidentados fueron retirados de la zona.

Además, muchas personas no alcanzaron a llegar a tiempo al aeropuerto para abordar sus vuelos con destino a la Ciudad de México debido al bloqueo de la vialidad.