¡Cortándose las venas de los brazos taxista se quitó la vida en Norias del Cedazo!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Un taxista se mató cortándose las venas de los brazos en una finca en la comunidad Norias del Cedazo, al sur de la ciudad.

Miguel Rodríguez Alvarado, de 49 años de edad, fue quien le puso fin a sus días, desconociéndose los motivos por los que lo hizo.

Laboraba en el taxi número 572, un Nissan Versa, en color blanco.

Su ex pareja Laura Puga Padilla, desde el lunes 29 de septiembre, no tenía contacto con él, ya que al llamarle a su teléfono no tuvo respuesta.

Laura puso al tanto de tal situación a su cuñada Martha Gabriela Rodríguez Alvarado y el martes 30, alrededor de las cuatro de la tarde, juntas decidieron ir a buscarlo a la casa de Norias del Cedazo, propiedad del padre de Miguel.

Al llegar vieron en el exterior el taxi estacionado pero no pudieron entrar a la casa ya que la puerta estaba cerrada y solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Policías municipales del Destacamento Insurgentes se trasladaron al lugar y accedieron a la finca, localizando al trabajador del volante tirado en el piso, inconsciente y sobre un charco de sangre.

Los oficiales de Seguridad Pública urgieron la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja, que arribaron poco después y confirmaron la muerte del taxista, al que le apreciaron unas heridas cortantes en ambos brazos.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las primeras investigaciones del hecho y concluyó que Miguel se quitó la vida por su propia mano al cortarse las venas para desangrarse.