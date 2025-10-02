¡En la colonia Gremial mujer empistolada asaltó una farmacia y se llevó 5 mil pesos en efectivo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer armada con una pistola consumó un asalto en una Farmacia Guadalajara en la colonia Gremial y se apoderó de un botín estimado en 5 mil pesos en efectivo, aproximadamente, con los que se dio a la fuga a bordo de un vehículo, en la que la aguardaba un cómplice.

El miércoles 1 de octubre, minutos después de las ocho de la noche, un sujeto y la fémina, a bordo de un auto en color rojo, llegaron a la farmacia ubicada sobre la avenida Héroe de Nacozari Norte casi esquina con la calle Vasco de Gama, en la citada colonia.

La mujer descendió del carro e ingresó al negocio como si fuera una cliente.

Tras tomar unos productos la asaltante se acercó a una de las empleadas y la amagó con un arma de fuego para obligarla a que le entregara el dinero de las ventas, por lo que le dio los 5 mil pesos.

Con el dinero en su poder la delincuente abandonó el establecimiento y subió al vehículo donde la esperaba su acompañante para luego darse a la fuga a toda velocidad.

El robo con violencia fue reportado a los servicios de emergencia y oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal se trasladaron a la farmacia para tomar cartas en el asunto.

Los testigos les informaron que la asaltante era de tez morena, de complexión delgada, con un tatuaje de una lágrima debajo de un ojo y que vestía sudadera en color gris y pantalón negro.

Además, que viajaba en un vehículo rojo junto con otra persona.

Los policías desplegaron un operativo de rastreo, pero no los localizaron.