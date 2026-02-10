¡Diputación Permanente recibió el cuarto informe de labores de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales!

Y en el apartado de asuntos generales, la diputada Nancy Gutiérrez presentó una iniciativa para que se establezcan tarifas justas de cobro del predial en terrenos en los que se edificaron casas habitación

AGUASCALIENTES, AGS.- En sesión ordinaria de la Diputación Permanente de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, diputado José Trinidad Romo Marín, se recibió el cuarto informe de labores 2025 de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Aguascalientes.

Durante la sesión estuvieron presentes la vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Arlette Muñoz Cervantes, así como las y los legisladores Omar Valdés, Emanuelle Sánchez Nájera, Salvador Alcalá Durán, Laura Ponce Luna, Mirna Medina Ruvalcaba, Nancy Gutiérrez e Irma Reza de la Cruz.

El informe fue entregado por el fiscal especializado en Delitos Electorales del Estado de Aguascalientes, maestro Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, quien expuso los avances y resultados obtenidos durante el ejercicio 2025, destacando acciones orientadas al fortalecimiento de la procuración de justicia penal electoral, bajo los principios de legalidad, objetividad y debido proceso.

Entre los principales resultados el fiscal informó que durante el periodo comprendido de febrero de 2025 a enero de 2026 se “logró un abatimiento significativo del rezago en carpetas de investigación, alcanzando un avance cercano al 80 por ciento al erradicar el rezago en 33 de un total de 42 carpetas”.

Asimismo, refirió que se atendieron 42 carpetas de investigación, se realizaron 152 diligencias ministeriales y se mantienen 10 carpetas activas en trámite y seguimiento, derivado del ingreso de una nueva carpeta en enero de 2026; además, de que se ejecutó una orden de aprehensión, así como diversas actuaciones ministeriales que contribuyen a consolidar una justicia electoral eficaz, técnica y responsable en la entidad.

Las y los integrantes de la Diputación Permanente coincidieron en la importancia de dar seguimiento a estos informes, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y del fortalecimiento institucional en materia de justicia electoral.

Por otro lado, en el apartado de asuntos generales participó la diputada Nancy Gutiérrez con la presentación de una iniciativa que elaboró de manera conjunta con el legislador Salvador Alcalá y la cual pretende agilizar el procedimiento de conclusión de obra de casa habitación, y por ende, la autoridad catastral fije una tarifa de cobro del predial justa.

En este sentido, la diputada explicó que esta propuesta de reforma al marco legal surge de la afectación al bolsillo de ciudadanas y ciudadanos que pagan su impuesto a la propiedad raíz, “quienes por desconocimiento concluyeron la construcción de su vivienda en un determinado terreno y el Instituto de Catastro en automático les fija una tarifa comercial, cuando debería establecerse el cobro por casa habitación, lo cual genera un costo más alto”.

Por lo que ahora, con esta iniciativa, Nancy Gutiérrez subrayó que se obligaría a las Secretarías de Desarrollo Urbano de los Ayuntamientos a que remitan el oficio de conclusión de obra a la autoridad catastral y con ello fije una tarifa acorde al tipo de vivienda.

Con esta modificación, además de actualizar y fijar cuotas de predial justas en beneficio de su economía, las y los ciudadanos ya no tendrían que hacer este trámite ante el Instituto de Catastro, señaló la legisladora del Grupo Parlamentario del PAN.

Tras esta intervención, el presidente de la Mesa Directiva, diputado José Trinidad Romo Marín, procedió con la clausura de los trabajos de esta asamblea y citó a la próxima sesión ordinaria para el martes 17 de febrero, a las 10:00 horas, en el salón Aquiles Elorduy García.