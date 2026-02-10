¡Dos delincuentes de Durango que asaltaron a un chofer de plataforma fueron detenidos!

COSÍO, AGS.- Dos jóvenes originarios de Durango asaltaron a un conductor de plataforma y a punta de pistola lo despojaron de su automóvil en territorio del municipio de Jesús María, pero fueron capturados en la Puerta de Seguridad Norte en Cosío en plena huida y se les aseguró el vehículo robado y la pistola utilizada en el robo con violencia.

Los asaltantes se identificaron como Luis “N” y David “N”, de 18 y 17 años de edad, respectivamente.

El atraco lo consumaron el pasado lunes 9 de febrero.

Minutos antes de las seis de la tarde el ofendido aceptó un viaje a través de aplicación en la terminal de combis de transporte foráneo en la calle Celso Bernal en la colonia Morelos, al norte de la ciudad, donde abordó a los dos duranguenses para trasladarlos al CERESO de la salida a Calvillo.

La víctima conducía un Nissan March, en color blanco, y los pasajeros ocuparon el asiento posterior.

En el trayecto a su destino lo amagaron con un arma de fuego y lo obligaron a enfilar hacia Jesús María, por lo que el chofer tomó la avenida Siglo XXI Poniente, luego la carretera estatal 18 y finalmente la carretera estatal 28.

A la altura de la comunidad de Maravillas, en J.M., lo obligaron a detener su marcha y a descender para apoderarse del automóvil, en el que huyeron a toda velocidad.

El chofer reportó al servicio de emergencias 911 el asalto sufrido y proporcionó las características de su vehículo.

A través de las cámaras de vigilancia del C5i el Nissan March robado fue detectado en circulación a exceso de velocidad sobre la carretera federal 45 Norte, por lo que oficiales de la Policía Estatal con apoyo de policías municipales del norte del estado iniciaron su rastreo.

Los sospechosos arribaron a la Puerta de Seguridad Norte, en el municipio de Cosío, donde los oficiales de Seguridad Pública, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, les marcaron el alto.

Los duranguenses fueron detenidos tras confirmarse que el auto que tripulaban era el robado en el asalto al conductor de plataforma y además les aseguraron el arma de fuego con la que lo amenazaron.

Luis y David, junto con el Nissan March recuperado y la pistola, fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado a disposición del agente del Ministerio Público, que les inició una carpeta de investigación por el delito de robo calificado.