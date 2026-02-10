¡Promueve Leo Montañez proyectos de mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado!

AGUASCALIENTES, AGS.- En sesión conjunta de las Comisiones Operativas y de Obras Públicas del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, el presidente municipal Leo Montañez refrendó el apoyo a proyectos y estrategias que permitan brindar a las familias mejores servicios de agua potable y alcantarillado.

Se trataron importantes temas del Plan Estratégico, que contempla reforzar el equipamiento para avanzar en trabajos de rehabilitación de alcantarillado, remoción de sarro en tuberías, mantenimiento de pozos y fuentes de abastecimiento así como de reparación de fugas.

Asimismo, el presidente del Consejo Directivo, Javier Buenrostro, junto con integrantes del mismo, la regidora presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Leslie Atilano, y el director de MIAA, Jesús Vallín, se comprometieron a redoblar esfuerzos para consolidar más y mejores proyectos.