¡Distribuidor de droga fue “levantado” y golpeado durante 4 días; apareció en Rincón de Romos y recibió auxilio policial!

La víctima, identificada como Luis Enrique “N”, fue trasladada al ISSSTE, donde médicos confirmaron múltiples golpes y notificaron a la Fiscalía

Declaró que fue retenido y agredido por varios sujetos armados, aunque decidió no presentar denuncia ante las autoridades

AGUASCALIENTES, AGS.- La noche del viernes 13 de marzo elementos de la Policía Estatal que realizaban recorrido de rutina en caminos y brechas de Rincón de Romos fueron interceptados por un hombre que presentaba huellas de tortura, el cual les pidió ayuda, al ver los oficiales que casi se desmayaba, se comunicaron de inmediato a la base e informaron al respecto sobre el caso, ordenándoles que lo trasladaran a la clínica del ISSSTE.

El hombre se identifico como Luis Enrique “N” alias “El Profe”, de 46 años de edad, vecino de esa cabecera municipal.

Fue así que al ingresar al hospital, el área de Trabajo Social avisó a la Fiscalía General del Estado, informando que policías estatales habían llevado a una persona que presentaba golpes en el cuerpo; asimismo, galenos que lo recibieron, preliminarmente mencionaron que el hombre presentaba golpes (policontundido) en gran parte de su superficie corporal y quedaron pendientes los resultados de otros exámenes que se ordenaron se le hicieran para descartar lesiones internas.

“El Profe” mencionó que era vendedor de “jale suelto” en el municipio de Rincon de Romos, revelando que distribuía la mercancía en casa de Rosendo.

Dijo que el lunes 9 de marzo, al encontrarse caminando en calles de la Estación Rincón fue interceptado por 4 hombres armados y a punta de cachazos lo obligaron a subir a un vehículo, sin poder fijarse en las características, para enseguida llevarlo a un rancho, del cual aseguró desconocer donde se encuentra.

Al estar en ese lugar, lo estuvieron golpeando en repetidas ocasiones, día tras día, y le colocaron cinchos de plástico en manos y pies para asegurarse de que no escapara.

Agrego que después de haber sido torturado por varios días sus captores decidieron liberarlo en un paraje, el cual desconoce el sitio, y empezó a caminar por la terracería hasta que a la distancia tuvo a la vista una patrulla de la Policía Estatal, cuyos oficiales finalmente lo trasladaron a recibir atención médica al nosocomio arriba mencionado.

Asimismo, indicó a elementos de Investigación Criminal de la Fiscalía que tenía conocimiento de que su amigo Rosendo se encuentra desaparecido y que por ese motivo dejó de vender narcótico.

Señaló que en el lugar donde lo mantenían cautivo vio a un joven de aproximadamente 20 años de edad, a quien aseguró no conocer.

Por último, personal de la Fiscalía General le preguntó si deseaba interponer una denuncia, pero el hombre informó a los ministeriales que no presentaría la querella correspondiente.

Familiares acudieron al área de urgencias, donde fueron informados sobre el estado de salud de Luis Enrique.