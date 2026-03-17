¡Detuvieron policías municipales a dos guardias de seguridad privada por intento de robo en la Notaría Pública número 56!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Oficiales de la Policía Municipal detuvieron a dos sujetos, guardias de seguridad privada, que pretendieron cometer un robo en la Notaría Pública número 56 en el fraccionamiento Los Bosques.

Los sospechosos, cuyas identidades no trascendieron públicamente, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público sujetos a una investigación.

La referida notaría está asignada al licenciado Herberto Ortega Jiménez, ex procurador general de Justicia del Estado, y está ubicada en el citado residencial Los Bosques, al norte de la ciudad.

Los dos individuos, empleados de una empresa de seguridad privada, ingresaron a la notaría durante la madrugada de este martes con la finalidad de cometer un robo, pero algunos vecinos de la zona los descubrieron y alertaron a las autoridades.

Los oficiales de Seguridad Pública arribaron al sitio y efectuaron la detención de los dos guardias tras verificar que no tenían ningún trabajo por realizar dentro de la notaría.

Los elementos contactaron al licenciado Ortega Jiménez para ponerlo al tanto de la situación y en respuesta les comentó que desconocía que los dos guardias iban a entrar al inmueble debido a que no tenía conocimiento de algún incidente al interior de sus oficinas.

Ante esto, los dos arrestados fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado,que inició una carpeta de investigación por tentativa de robo.

El personal investigador de la FGE se presentó en el inmueble ocupado por la notaría como parte de las pesquisas para hacer una revisión y peritajes.