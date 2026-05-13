¡Doble tragedia en Rincón de Romos: sujeto con esquizofrenia estranguló a su esposa e hija!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Una profunda tragedia conmocionó a la comunidad de San Jacinto la mañana de este miércoles, luego de que un hombre, presuntamente bajo una crisis de esquizofrenia, agrediera de muerte a su esposa y a su hija menor de edad al interior de su domicilio.

El reporte se recibió minutos después de las 8:30 horas.

Vecinos de la calle Zacatecas alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911 tras haber escuchado los gritos de auxilio provenientes de la vivienda de las víctimas.

Al lugar arribaron de inmediato elementos de la Policía Municipal de Rincón de Romos y de la Policía Estatal, quienes se encontraban desplegados en el punto de observación carretero de la vía federal 71, que conecta con Luis Moya.

Al ingresar al inmueble los oficiales localizaron a la mujer y a la menor inconscientes, por lo que solicitaron la intervención urgente de paramédicos.

Pese a los esfuerzos de auxilio, se confirmó que ambas presentaban signos de estrangulamiento.

Estado del agresor

El presunto responsable, quien es la pareja de la mujer y padre de la menor, atentó contra su propia vida tras cometer el doble feminicidio provocándose una herida con arma blanca en el tórax.

El sujeto fue trasladado en estado grave al Hospital General de Rincón de Romos, donde permanece bajo custodia policial mientras se determina su situación jurídica.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los detalles de este lamentable suceso que ha dejado de luto a la región.