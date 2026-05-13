¡Un agente de la FRIZ muerto y dos heridos graves dejó enfrentamiento en Florencia!

FRESNILLO, ZAC.- Un operativo de seguridad realizado el lunes 11 de mayo en el municipio de Florencia, al sur de Zacatecas, derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo un elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) sin vida y dos más gravemente lesionados.

De acuerdo con información oficial, en el operativo participaron corporaciones estatales con apoyo de efectivos del Ejército Mexicano destacamentados en Tlaltenango, quienes mantenían presencia en la región tras reportes sobre personas armadas.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la comunidad exacta donde ocurrió la agresión. Tras el ataque, se desplegó un amplio operativo por aire y tierra en distintos puntos de la zona sur del estado para reforzar la seguridad y dar con los responsables.