¡Cargador fue ejecutado dentro de una bodega del Centro Comercial Agropecuario!

Tras la agresión murió horas después en el Hospital Miguel Hidalgo

Pese al operativo de policías y Guardia Nacional, la seguridad interna “parece” seguir en manos de una empresa privada

AGUASCALIENTES, AGS.- Un ataque directo y brutal terminó con la vida de un cargador del Centro Comercial Agropecuario luego de que varios sujetos lo golpearon y lo hirieron repetidamente con un picahielo dentro de una bodega ubicada en la esquina de las calles Uva y Cereales.

La víctima, identificada como David Alejandro Navarro Álvarez, de 30 años, fue localizada gravemente herida.

El hecho fue reportado al 911 alrededor de las 08:00 horas del martes 12 de mayo, cuando testigos alertaron que la víctima se encontraba desangrándose tras la agresión.

Al sitio llegaron elementos de la SEDENA, de la Guardia Nacional, de la Policía de Investigación, de la Policía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes acordonaron la zona e implementaron un operativo para ubicar a los responsables, sin resultados hasta el momento.

Paramédicos del ISSEA, a bordo de la unidad ECO-488, lograron estabilizarlo y subirlo con vida a la ambulancia, aunque durante el traslado cayó en paro.

Tras maniobras de RCP recuperó signos vitales y fue llevado al área de urgencias del Hospital Miguel Hidalgo, donde finalmente falleció alrededor de las 12:00 horas.

Presentaba traumatismo craneoencefálico severo y múltiples heridas penetrantes por picahielo.

Versiones extraoficiales señalaron que los agresores llegaron a “platicar” con él, presuntamente para “alinearlo”.

La conversación subió de tono y el grupo se le fue encima, golpeándolo y atacándolo hasta dejarlo al borde de la muerte.

Se conoció que David Alejandro tenía antecedentes por delitos contra la salud, por lo que una de las líneas de investigación apunta a actividades relacionadas con el comercio de sustancias prohibidas.

Agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes en el lugar de la agresión para avanzar en la investigación.

El cuerpo del agredido fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, que reveló que murió de un shock hipovolémico, consecutivo a lesión en vena femoral de la pierna derecha.